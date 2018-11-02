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12 yıl aradan sonra yeniden başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Makedonya'nın başkenti Üsküp arasındaki uçak seferleri, iki ülke arasındaki "isim sorunu" nedeniyle 12 yıl önce durdurulmasının ardından yeniden başlatıldı.

12 yıl aradan sonra yeniden başladı

Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorunu nedeniyle 12 yıl önce durdurulan uçak seferleri yeniden başlatıldı. İki başkent arasındaki Olympic Air tarafından düzenlenen yaklaşık bir saatlik ilk uçuş, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos ve Makedonya Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani'nin katılımıyla gerçekleşti.

Atina'ya makam aracıyla gelen Osmani, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki uçuşların başlamasının stratejik işbirliğinin simgesi olduğunu belirterek "Yunanistan, Avrupa yolunda Makedonya'nın en yakın müttefiki olacak." ifadelerini kullandı.

Osmani, ayrıca, "isim sorununun" aşılması amacıyla varılan Prespa Anlaşması kapsamında Anayasa değişikliklerinin Makedon Meclisi'nden geçirilerek yıl sonuna kadar tamamlanmasını umduklarını kaydetti.

Katrougalos da anlaşma ile iki ülke arasında sürüncemede bulunan bir diğer sorunun da çözüldüğünü ifade ederek bu durumun Balkan ülkelerinin istikrarına katkıda bulunduğunu söyledi.

Uçak seferleri, 2006 yılında Üsküp'teki havalimanının isminin "Büyük İskender" olarak değiştirilmesinin ardından Yunanistan'ın tepkisiyle durdurulmuştu.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran'da ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında görüşmeler neticesinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı. İki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran'da imzalar atılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

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