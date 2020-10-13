HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Atlı polisler İstanbul Aydos’ta denetim yaptı

Atlı polisler İstanbul Aydos’ta denetim yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 01:04 | Son Güncelleme

Atlı polis birlikleri Kartal’da Aydos Ormanları’nda denetim yaptı.

Atlı polis birlikleri Kartal’da Aydos Ormanları’nda denetim yaptı. Denetimlerde piknik yapan vatandaşlar ateş yakmamaları konusunda uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Aydos Ormanı’nda bugün denetim yaptı. Ekipler ormanda piknik yapmaya gelen vatandaşlara ateş ve mangal yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliklerin gün içindeki denetimi sürüyor.

Atlı polis memuru Güneş Abiş, "Bugün Aydos ormanındayız. Vatandaşlarımıza maske ve sosyal mesafe konuları özellikle son zamanlarda orman yargılarından dolayı ateş yakmamaları konusunda uyarlarda bulunuyoruz. Devriyemiz tüm gün boyu devam ediyor" dedi.
Aydos yürüyüş yapan Semih Çakıroğlu ise, "Çok güzel çok beğendim çok yakışmış. Olması gereken şey bu zaten biz elimizden geldiği kadar vatandaş olarak çok dikkat ediyoruz. Herkesin de bu şekilde dikkat etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın cezaİZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
Balıkçılar ihbar etti: Kayıp Malezya Uçağı bulundu mu? Balıkçılar ihbar etti: Kayıp Malezya Uçağı bulundu mu?
En Çok Okunan Haberler
Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz
Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz
12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 58 can kaybı, bin 614 yeni hasta
12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 58 can kaybı, bin 614 yeni hasta
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Güpegündüz kaçırmışlardı! 'Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım'
Güpegündüz kaçırmışlardı! 'Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım'
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
Osmaniye'de bahçede otururken hemen yanlarına düştü: Göktaşı ise satmak istiyorum
Bahçede otururken hemen yanlarına düştü
İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı
İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı
Ordu'da orman yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi
Acı olay! Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti
12 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.