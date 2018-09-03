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ATM cihazının içinden çıkanlar şok etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

Fenomen baba oğul yine olay bir işe imza attı.

ATM cihazını alan çift makineyi kestiler.

ATM`yi kestiler ve...

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İçini boş sanıyorlardı ama...
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Anahtar Kelimeler:
ATM cihazı what's inside para

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