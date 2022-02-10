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ATM önünde yığılıp kaldı! Dolandırıcılara binlerce lirasını kaptırdı, 100 bin daha yatırırken...

10.02.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da eşinin ve kendisinin telefonla aranarak 'kimlik bilgilerinize ulaştılar' sözünün ardından dolandırıcılara 90 bin lira kaptıran adam, 100 bin lira daha yatırırken son anda engellendi. Sıradaki kişinin uyarısıyla olay yerine gelen polislerle konuşan M.G. dolandırıldığını anlayınca ATM önünde oturarak isyan etti. M.G., ''4 defa art ardına ATM'den para yatırdım. Tüm bu paralar kredi idi. Şimdi öde, çalış dur, uğraş" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Marmaris Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi üzerindeki ATM'lerin önünde meydana geldi. ATM önünde sıra bekleyen bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak para çeken bir kişinin dolandırıldığından şüphelendiğini söyleyerek yardım istedi. Bu sırada Kordon Caddesi’nde devriye görevinde bulunan Motosikletli Yunus polisleri yapılan anonsla 20 saniyede ATM'nin önüne geldi. İhbarda bulunan kişi polisleri yönlendirerek makinenin başında para yatırmaya çalışan kişiyi gösterdi.

90 BİN LİRA YATIRDI, 100 BİN LİRA DAHA DOLANDIRILMASINI POLİS ENGELLEDİ

Polis, ATM önüne gelerek para yatırmaya çalışan kişiyi işlemlerini durdurmasını ve geri çekilmesi konusunda uyardı. İşlemi durdurarak para çekme makinesinin önünden uzaklaşan kişi ile yapılan görüşmede ilçede marangozluk yapan M.G. olduğu belirlendi. Polis, M.G. ile görüşerek dolandırılabileceği konusunda uyarı yaptı. Yapılan incelemede M.G.'nin telefon ile dolandırıldığı saptandı. M.G.'nin 25 dakika içinde özel bir bankanın ATM'sinden sırasıyla 49 bin lira, 9 bin lira, 30 bin lira ve en son 2 bin lira olmak üzere 4 defa havale işlemi yapıp toplamda 90 bin lirayı telefonla görüştüğü kişinin verdiği hesaba havale yaptığı belirlendi. Cebinde bulunan 100 bin lirayı da yine bu hesaba havale yapacağı sırada Yunus polisleri tarafından engellendi.

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KİMLİĞİNİN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELİNE GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİLER

Polislerle konuşmasının ardından dolandırıldığını anlayan M.G., ATM'nin köşesine oturarak isyan etti. M.G., "Bugün akşamüstü sıralarında beni ve eşimi cep telefonundan arayıp 'kimlik bilgilerinize ulaştılar' dediler. Beni önce emniyete çağırdılar. Giderken bir kişi arayıp başsavcı olduğunu kimliğimin terör örgütlerinin eline geçtiğini, 200 bin lira çıkarmam gerektiğini söyledi. Hemen geri dönüp ATM'ye gittim. Bu sırada bir kişi arayıp polis olduğunu söyledi. Bende sizlere güvenmiyorum dediğimde 'nasıl güvenmezsin evine polis gönderdik daha nasıl inanacaksın' dedi. Yatırdığım paranın hepsi kredi. 4 defa art ardına ATM'den para yatırdım. Tüm bu paralar kredi idi. Şimdi öde, çalış dur, uğraş" dedi.

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ŞİKAYETÇİ OLDU AMA...

M.G., özel bankayı arayıp yatırılan paranın durdurulmasını talep etti. Ancak, paranın karşı tarafından hesabına geçtiği için iptal işleminin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. O sırada dolandırıcıların M.G.'yi cep telefonu ile aramaya devam ettiği görüldü. Ekip otosuyla İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen M.G., kendisini dolandıran kişi ve kişilerden şikayetçi oldu. Polis, nöbetçi savcı ile görüşerek paranın havale edilmemesi için girişimde bulundu, ancak sonuç alınamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muğla
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