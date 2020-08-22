HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. ATM’de unutulan paranın yanına kimseyi yaklaştırmadı

ATM’de unutulan paranın yanına kimseyi yaklaştırmadı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir bankanın ATM’sine para yatırmaya gelen vatandaş ATM’nin para yatırma haznesinde para olduğu fark etti. Duyarlı vatandaş durumu polise bildirirken, ATM’ye kimseyi yaklaştırmadı. Polis olay yerine geldi ATM uzun süre işlem yapılmadığından dolayı parayı bloke ederek koruma altına aldı.

Edinilen bilgilere göre İnegöl’de telefon bayisi olan Koray Özbent, istiklal caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM’sinde kartsız işlem yaparak para yatırdı. ATM’nin para haznesine paraları yerleştiren Özbent son onay işlemini yapmadan oradan ayrıldı. Bu sırada ATM’ye para yatırmaya gelen Hilmi Kararlı para haznesinde bir miktar paranın olduğunu gördü. Bunun üzerine duyarlı vatandaş durumu polislere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Bu sırada Hilmi Karalı ATM’ye kimseyi yaklaştırmayarak polislerin gelmesini bekledi. Kararlı polislere durumu anlattığı sırada banka ATM’si uzun süre işlem yapılmadığından dolayı parayı alarak bloke etti. Olayı sonradan fark eden paranın sahibi soluğu bankanın önünde aldı. Paranın sahibine durum anlatılmasının üzerine derin bir nefes alarak duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

"PARAYI GÖRÜNCE KİMSEYİ DOKUNDURMADIM"

Hilmi Kararlı, ”ATM’de işlem yapmak üzere bankaya geldim. Bankada parayı görünce kimseye dokundurmadım. Vatandaş olarak görevimi yaptım, ekip çağırdım. Polis ekipleri de geldi, yardımcı odu. Yaklaşık 3 bin 500 lira para vardı. Telefoncu arkadaş acelesi varmış işlemi bitmeden gitmiş. Ben üzerime düşeni yaptım kendimde dokunmadım parmak izi olmasın diye mutluyum söylenecek bir şey yok.
Paranın sahibi Koray Özbent ise “Kartsız işlemi kullandım, acelem vardı. Hemen parayı yatırdım ATM parayı saydı ama son onayı vermedim. Acele ile oradan ayrıldım. 10 dakika sonra paranın hesapta olmadığını fark ettim. Sağ olsun ağabey başında bekliyormuş paranın. Polis de geldi, herhangi bir tutanak tutulmadı ama ATM parayı geri almış. Parayı alamadık ama şuanda bankada. Ağabey başında beklemeseydi birileri alıp gidebilirdi ben kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Tarlada buldu! Normalden iki kat daha ağır Tarlada buldu! Normalden iki kat daha ağır
KPSS önlisans başvuruları başladı mı?KPSS önlisans başvuruları başladı mı?
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi
Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi
Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı
Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı
Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti
Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Jandarma mikrofonu eline aldı, mutluluklar dilerken 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı yaptı
Jandarmadan örnek uygulama
Tarlada buldu! Normalden iki kat daha ağır
Tarlada buldu! Normalden iki kat daha ağır
Yüksekova’da kuş büyüklüğündeki kelebek görenleri şaşırttı
Görenler şaşırıyor... Kuş büyüklüğünde
Van Gölü'ndeki dünyanın en büyük mikrobiyalitleri görenleri şaşırtıyor
Dünyanın en büyükleri! Biri 50 bin diğeri ise 70 bin yıllık
Kahramanmaraş'ta insan boyunda yayın balığı
Boyu insan kadar! Gören bir daha bakıyor
Şaşkın sarhoşun panik anları... Siren sesini duyunca nereye kaçacağını şaşırdı
Sesleri duyunca ne yapacağı şaşırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.