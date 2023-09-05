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Atom tedavisi nedir? Atom tedavisi nasıl yapılır?

29.08.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiroid bezi boynun ön tarafında bulunan bir endokrin bezdir ve tiroid hormonları üretir. Tiroid hormonları metabolizma, büyüme ve gelişme için gereklidir. Atom tedavisi ise tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan bir tür radyasyon tedavisidir. Atom tedavisi tiroid kanserinin tedavisinde etkili bir yöntemdir. Ancak atom tedavisinin bazı yan etkileri olabilir. Bu nedenle atom tedavisinin olası faydaları ve riskleri dikkatlice değerlendirilmelidir.

Atom tedavisi nedir? Atom tedavisi nasıl yapılır?

Atom tedavisi tiroid kanseri tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Bu tedavi tiroid kanseri hücrelerini öldürmek için radyoaktif iyot kullanır. Tiroid kanseri hücreleri sağlıklı hücrelerden farklı olarak radyoaktif iyottan daha fazla etkilenir. Atom tedavisi tiroid kanseri tedavisinde genellikle ameliyattan sonra kullanılır. Ameliyatla tiroid bezinin tamamı veya bir kısmı çıkarılır. Ameliyatın ardından kalan tiroid hücrelerini yok etmek için atom tedavisi uygulanır.

Atom tedavisi nedir?

Atom tedavisinde hastaya ağız yoluyla radyoaktif iyot verilmektedir. Radyoaktif iyot tiroit bezinde tutularak kanserli hücreleri yok eder. Atom tedavisi tiroid kanserinin tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir. Atom tedavisi Radyoaktif iyot 131 (RAI) kullanılarak yapılır. RAI tiroid bezi tarafından emilir ve kanserli hücreleri yok eder.

Atom tedavisi tiroid kanseri ameliyatından sonra kalan tiroid dokusunu yok etmek veya metastaz yapmış kanser hücrelerini yok etmek için kullanılabilir. Atom tedavisi genellikle ameliyattan 6-18 hafta sonra yapılır. RAI, ağızdan veya damardan verilebilir. Ancak bu tedavinin bazı yan etkileri de bulunmaktadır. Bu yan etkiler tedavinin dozuna ve hastanın bireysel özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Atom tedavisinin en yaygın görülen yan etkileri şunlardır:

  • Boğaz ağrısı
  • Kilo kaybı
  • Yorgunluk
  • Ateş
  • Bulantı ve kusma
  • Diş etlerinde iltihaplanma
  • Saç dökülmesi
  • Tiroid bezinde büyüme

Bu yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavinin sona ermesiyle birlikte kaybolur. Ancak bazı yan etkiler kalıcı olabilir. Bu yan etkilerden biri olan tiroid bezinin büyümesi tiroid hormonunun fazla salgılanması ile sonuçlanabilir. Bu durumda hastaya ömür boyu tiroid hormonu ilacı verilebilir.

Atom tedavisi nasıl yapılır?

Atom tedavisi tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan bir tür radyasyon tedavisidir. Tiroid bezi boynun ön tarafında bulunan bir endokrin bezdir. Tiroid bezi tiroid hormonları üretir. Tiroid hormonları da metabolizma, büyüme ve gelişme için gereklidir. Atom tedavisi tiroid kanseri hücrelerini öldürmek için radyoaktif iyot kullanır. Tiroid kanseri hücreleri, sağlıklı hücrelerden farklı olarak, radyoaktif iyottan daha fazla etkilenir.

Atom tedavisi tiroid kanserinin tedavisinde genellikle ameliyattan sonra kullanılır. Ameliyatla tiroid bezinin tamamı veya bir kısmı çıkarılır. Ameliyatın ardından kalan tiroid hücrelerini yok etmek için atom tedavisi uygulanır. Atom tedavisi genellikle ayaktan tedavi olarak uygulanır. Tedavi sırasında hastaya radyoaktif iyot içeren bir hap veya sıvı verilir. Radyoaktif iyot, hastanın vücuduna yayılır ve tiroid hücrelerini öldürür. "Atom tedavisi nasıl uygulanır?" sorusu için atım tedavisi uygulaması şu adımlardan oluşur:

  • 1. Hasta tedaviden önce bir dizi testten geçer. Bu testler tiroid kanserinin yayılımını değerlendirmek için yapılır.
  • 2. Hasta tedaviden önce tiroid hormonu alımını durdurur. Bu tiroid kanseri hücrelerinin radyoaktif iyottan daha fazla etkilenmesini sağlar.
  • 3. Hastaya radyoaktif iyot içeren bir hap veya sıvı verilir. Radyoaktif iyot, hastanın vücuduna yayılır ve tiroid hücrelerini öldürür.
  • 4. Hasta tedaviden sonra birkaç gün boyunca evde dinlenmelidir.
  • 5. Hasta tedaviden sonra birkaç hafta boyunca radyoaktif iyot yayabilir. Bu nedenle hastanın radyoaktif iyot yayarken başkalarını etkilememesi için bazı önlemler alması gerekir.

Atom tedavisini devlet karşılıyor mu?

Atom tedavisini devlet karşılıyor. Atom tedavisi için devlet desteği almak için hastanın öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Sağlık kuruluşunda hastanın tıbbi durumu değerlendirilir ve hastanın atom tedavisine uygun olup olmadığına karar verilir. Eğer hasta atom tedavisine uygun ise, hastanın devlet desteğinden yararlanabilmesi için SGK'ye başvuruda bulunması gerekir. Tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan atom tedavisi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. SGK, atom tedavisini aşağıdaki durumlarda karşılamaktadır:

  • Tiroid bezinin tamamının veya bir kısmının alınmasından sonra kalan tiroid hücrelerini yok etmek için
  • Tiroid kanserinin metastaz yapmış olduğu durumlarda
  • Tiroid kanserinin tekrarlamasını önlemek için

SGK atom tedavisinin masraflarını karşılamaktadır. Bu masraflar arasında radyoaktif iyotun maliyeti, tedavinin uygulandığı hastanenin masrafları ve hastanın tedavi süresi boyunca ihtiyaç duyacağı ilaçların maliyeti yer almaktadır. SGK atom tedavisini karşılarken, bazı şartları da göz önünde bulundurmaktadır. Bu şartlar arasında, hastanın tıbbi durumunun atom tedavisine uygun olması ve hastanın tedaviyi kabul etmesi yer almaktadır.

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