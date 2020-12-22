Atriyal fibrilasyon nedir? Atriyal fibrilasyon tedavisi nasıldır?

Hızlı bir kalp atışını ifade eden atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği, inme ve kalple ilgili diğer komplikasyonlar geliştirme riskini artıran bir rahatsızlıktır. Atriyal fibrilasyon tedavisi için kulllanılacak yöntemler ise altında yatan sebeplere göre değişkenlik göstermektedir.

ATRİYAL FİBRİLASYON NEDİR?

Genellikle yaşlılarda görülmesine rağmen hiçbir hastalığı olmayan gençlerde de rastlanan ve kalp ritim bozuklukları arasına en sık karşılaşılan atriyal fibrilasyon, kısaca aritmi olarak tarif edilse de aslında durum bundan biraz daha karışıktır.

Kalp, kulakçık adı verilen iki üst bölme ve karıncık adı verilen iki alt bölme olmak üzere toplamda 4 bölümden oluşmaktadır. Sağ üst bölmede yer alan kulakçıkta ise kalbin doğal pili olarak görev yapan ve sinüs düğümü denilen bir hücre grubu yer almaktadır. Kalbin atışını başlatan sinyaller burada üretilmektedir.

Üretilen sinyaller, 2 kulakçıktan sonra da üst ve alt odacıklar arasındaki bağlantı yolundan (atriyoventriküler (AV) düğüm) geçer. Bu sinyaller kalbin sıkışarak kasılmasına ve böylece vücuda kan göndermesine yarar.

Ancak atriyal fibrilasyon hastalığında sinüs düğümünden gelen sinyaller karmaşıktır. Tam bir kalp atışı yerine titremeler oluşur. Bu tarz bir titreme ile karşılaşan karıncık ve kulakçıklar hızlı çalışmaya başlar böylece kalp hızı dakikada 100 ile 175’e kadar çıkabilir. Oysa ki normal bir insan için kalp atış hızı dakikada 60 ile 100 arasında değişim göstermektedir.