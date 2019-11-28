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Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

Reina saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yargılanan İYİ Partili Mehmet Aslan beraat etti. Aslan, daha önceki ifadelerinde söz konusu tweet'i şoförünün yazdığını, daha sonra da sildiğini savunmuştu.

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Aslan ile şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen avukatı katıldı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Mehmet Aslan savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Tanık anlatımlarıyla benim yapmadığım anlaşılmıştır. Beraatime karar verilsin" dedi. Sanık avukatı Harika Kocacık da "İddianame eksik araştırmayla düzenlenmiştir. Sanığın isnat edilen suçları işlediğine ilişkin bir delil yoktur. Sözkonusu ifadeler Yargıtay, AİHM kararlarıyla ifade özgürlüğü mahiyetindedir" dedi. Şikayetçi Cumhurbaşkanı avukatı ise "Sanıktan şikayeçiyiz" diye konuştu.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme, her ne kadar Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediğinden bahisle yargılama yapılmışsa da "hakaret içerikli paylaşımların, Cumhurbaşkanına yönelik olmadığı, teröristlere yönelik olduğu, cumhurbaşkanına yönelik paylaşımın ise incitici olmakla beraber ağır eleştiri, yakınma ve beddua kapsamında kaldığı" anlaşıldığı belirtilerek beraatine karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Mehmet Aslan'ın, 1 Ocak 2017'de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımını yaptığı, daha sonra bu mesajını sildiği öne sürülüyordu. Bu paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Aslan'ın polis ifadesinde, bir eğlence mekanına girdiğinde telefonunu şoförüne bıraktığını, söz konusu tweet'i şoförünün yazdığını, daha sonra da sildiğini savunmuştu. Aslan ayrıca "Devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaşımın yoktur. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir" diyerek suçlamaları reddetmişti. 17 Ocak'ta savcılığa çıkarılan Aslan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

"TWEETLERİ BEN ATMADIM" DEMİŞTİ

Sanık Mehmet Aslan önceki duruşmada verdiği ifadesinde de, "Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet'te eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir" demişti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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