ATV bir dizinin daha fişini çekti! Final tarihi belli oldu

ATV'nin yeni dizilerinden Üvey Anne için hayranlarını üzen bir karar alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'yi buluşturan Üvey Anne dizisi final yapacak. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin kaçıncı bölümde final yapacağı da belli oldu.

ATV'DEN FLAŞ FİNAL KARARI

Üvey Anne ATV’nin bu yaz ekrana getirdiği iki yazlık diziden biriydi. Hafta başı Vermem Seni Ellere dizisi için final kararı alınmıştı. Bugün de Üvey Anne'nin biteceği öğrenildi.

Onn Medya imzalı dizi Üvey Anne ekranlara veda edecek.

SON 2 BÖLÜM

Eşi vefat eden bir adam ve hayatına giren bir kadınla yaşadığı sınavı ele alan Üvey Anne dizisi 8. bölümle final yapacak.

7 Ağustos Pazartesi günü 7. bölümü ile seyircisiyle buluşacak olan dizi 14 Temmuz Pazartesi akşamı final bölümü olan 8. bölüm ile ekranlara veda edecek.