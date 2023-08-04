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ATV bir dizinin daha fişini çekti! Final tarihi belli oldu

04.08.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de bu yaz yayın hayatına başlayan diziler üst üste final kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Vermem Seni Ellere dizisiyle ilgili final kararı alan kanal bu kez bir dizinin daha fişini çekti. Oyuncu kadrosunda Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci gibi isimlerin yer aldığı Üvey Anne dizisi her hafta pazartesi akşamı yayınlanıyordu. Dizi şaşırtan bir kararla final yapacak.

ATV'nin yeni dizilerinden Üvey Anne için hayranlarını üzen bir karar alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'yi buluşturan Üvey Anne dizisi final yapacak. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin kaçıncı bölümde final yapacağı da belli oldu.

ATV'DEN FLAŞ FİNAL KARARI

Üvey Anne ATV’nin bu yaz ekrana getirdiği iki yazlık diziden biriydi. Hafta başı Vermem Seni Ellere dizisi için final kararı alınmıştı. Bugün de Üvey Anne'nin biteceği öğrenildi.

üvey annee

Onn Medya imzalı dizi Üvey Anne ekranlara veda edecek.

üvey anne

SON 2 BÖLÜM

Eşi vefat eden bir adam ve hayatına giren bir kadınla yaşadığı sınavı ele alan Üvey Anne dizisi 8. bölümle final yapacak.

üvey anne kapak

7 Ağustos Pazartesi günü 7. bölümü ile seyircisiyle buluşacak olan dizi 14 Temmuz Pazartesi akşamı final bölümü olan 8. bölüm ile ekranlara veda edecek.

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