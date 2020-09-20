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ATV’nin devrilmesi ile altında kalan sürücü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Bilecik’te kullandığı ATV’nin devrilmesi sonucu altında kalan sürücü ağır yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Sağlık Sokak’ta ATV ile seyir halindeki Sadegül S., Meşelik Caddesi istikametine dönüş yaptığı esnada aracın devrilmesi ile altında kalarak yaralandı.

Bilecik’te kullandığı ATV’nin devrilmesi sonucu altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Sağlık Sokak’ta ATV ile seyir halindeki Sadegül S., Meşelik Caddesi istikametine dönüş yaptığı esnada aracın devrilmesi ile altında kalarak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun kritik olduğu ve yoğun bakımda müşahede altında olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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