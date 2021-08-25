Audi A7 2021 fiyatları değişti mi? İşte Audi A7’nin özellikleri

Audi A7 2021 modellerini pek çok kişi merakla bekliyor. Eşsiz özelliklere sahip olan A7 yeni eklenen özellikleriyle yeni otomobil almayı düşünen birçok sürücüyü büyülüyor. Audi’nin ÖTV matrahından etkilenmemiş olması da lüks otomobil kullananları A7 modeline yönlendiriyor. Audi A7’nin müthiş özellikleri de birçok sürücüyü A7 satın almaya yönlendiren etkenler arasında yer alıyor. Haberimizin içeriğinde Audi A7’nin eşsiz özellikleri ve güncel fiyat listesini bulabilirsiniz.

AUDİ A7 2021 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro 340 hp S tronic 1.863.000

Audi A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S Tronic 1.445.425

Audi A7 Sportback 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic 1.815.045

Audi RS7 Sportback 4.0 Turbo FSI quattro 600 hp tiptronic 3.978.168

AUDİ A7’NİN EŞSİZ ÖZELLİKLERİ SİZE NELER SUNUYOR?

Turbo şarjlı V6 motora sahip olan otomobil 204 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0L dizel 40 TDI ve 286 hp güç ve 620 Nm tork üreten 3.0L dizel 50 TDI ve 340 hp güç ve 500 Nm tork üreten benzinli 55 TFSI motor seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Bütün A7 sürümlerinde “Quattro” dört terleten çekiş sistemi yer alıyor. Audi A7 40 TDI’da ve Audi A7 55 TFSI’da Stronic çift kavramalı otomatik şanzıman mevcuttur. Audi A7 50 TDI'da ise Tiptronic şanzıman bulunuyor.

Audi A7 40 TDI’nın en fazla 245 km/s hızı bulunuyor. 0-100 km hızlanmaya 7.8 saniyede ulaşıyor. Audi A7 50 TDI’nın maksimum hızı ise 250 km’s olarak belirleniyor. Bu aracın 0 -100 km hızlanması ise 5.7 saniye sürüyor. Audi A7 55 TFSI'ın maksimum hızı 250 km/s belirleniyor. Araç 0-100 kmde 5.3 saniyede hızlanıyor.

AUDİ A7 NE KADAR YAKIT TÜKETİYOR?

WLTP standartlarına göre 2021 model Audi A7 40 TDI ortalama olarak 5.6 – 6.2L yakıt tüketiyor. Ortalama 7.0L -7.5L yakıt tüketen Audi A7 50 TDI’yı ise 8.1L-8.9L oranla Audi A7 55 TFSI izliyor.

AUDİ A7 DONANIM ÖZELLİKLERİ KONFORUNUZU YÜKSELTİYOR

Audi A7 2 bölgeli otomatik kliması sayesinde olumsuz hava koşullarını önlüyor. Elektrikli yardımcı hava ısıtıcısı sayesinde üşümeden yolculuk yapabilirsiniz. Araç elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, hafızalı, otomatik karartmalı yan aynaları sayesinde daha güvenli bir sürüş sağlıyor. Aracın dikiz aynası ise otomatik olarak kararıyor. Renkli sürücü bilgilendirme sistemine sahip olan araç sayesinde sürücü güvenle otomobili kullanıyor. Audi müzik arayüzü ve pasif hoparlör eğlenceli bir yolculuk sunuyor. Eşya gözleri paketi ve sigara donanımı sürücünün ve yolcuların konforunu sağlıyor.

Aracın ön ve arka park mesafe sensörleri, hız sabitleme sistemi, geri görüş kamerası ve şeritten ayrılma uyarısı gibi güvenlik özellikleri sürücüyü ve diğer yolcuların güven içinde kalmasını sağlıyor. Hız sınırlayıcı ve elektromekanik servo direksiyon aracın öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor. Sürücü ve ön yolcu için tam boy hava yastığı güvenliği sağlayan diğer özellikler arasında yer alıyor. Araç kontur/ambiyans iç aydınlatma paketi ile birlikte geliyor. Audi A7’nin bagaj hacmi 535L civarında.



