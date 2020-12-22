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Audi Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback kamuflajlı yakalandı

22.12.2020 11:38 | Son Güncelleme:
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Audi Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback kamuflajlı yakalandı

Audi'nin Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback modeli kamuflajlı yakalandı. Ingolstadt'ın bir sonraki elektrikli model çifti kış testlerinde görüntülendi. Modeller konsept tasarımlarına oldukça benziyor.

Modellerin 2021'de planlanan lansmanına yakın görüntülenmesi marka severlerde heyecan yarattı. İkili, Audi'nin 2025'e kadar olan 20 elektrikli otomobil hedefinden sadece ikisini oluşturuyor. Audi'nin Q4 e-tron ikilisi, daha önce de kameralara yakalanmıştı. Ancak bu kez modelin kabini de görüntülendi.

Audi'nin Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback kamuflajlı yakalandı

AUDI'NİN Q4 E-TRON VE Q4 E-TRON SPORTBACK KAMUFLAJLI YAKALANDI

Modeller daha önce kamuflajlı olarak yakalanmıştı. Aynı gizlilik ile modellerin kış testleri devam ediyor. Modeller büyük oranda konsept tasarımlarına benziyor. Ancak kamuflaj detaylar çok fazla şeyi gizliyor olabilir.

Audi'nin Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback kamuflajlı yakalandı

KOKPİTİNDE NELER VAR?

Prototiplerin iç mekanı daha az kamuflaj detay barındırıyor. İçeride daha büyük ekranların yer alacağı tahmin ediliyor. Ek olarak dijital gösterge panelinin de iki modelde yer alacağı kesin.

Audi-Q4-Sportback-e-tron-Audi'nin Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback kamuflajlı yakalandı-7

HANGİ MOTORLAR İLE GELECEK?

Audi Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback, VW ID.4 ve Skoda Enyaq iV ile aynı olan MEB platformu tarafından destekleniyor. Modeller bu platform ile daha fazla pil ve güç kapasitesi sunabilecek. Başlangıç pakette modellerin arkadan itişli ve 55 kWh bataryaya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Q4 e-tron'un 2021'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. E-tron Sportback ise dördüncü çeyrekte satışa sunulacak. Her iki model de Almanya'daki Zwickau fabrikasında VW ID.4 ile birlikte üretilecek.

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