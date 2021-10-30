HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AUKUS Paktı: Biden Macron'a 'Beceriksizce davrandık' dedi

AUKUS Paktı: Biden Macron'a 'Beceriksizce davrandık' dedi

30.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa ile arasında diplomatik krize neden olan AUKUS Paktı olarak bilinen savunma anlaşması hakkında "Yaptığımız şey beceriksizlikti" diye konuştu.

AUKUS Paktı: Biden Macron'a 'Beceriksizce davrandık' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa ile arasında diplomatik krize neden olan AUKUS Paktı olarak bilinen savunma anlaşması hakkında "Yaptığımız şey beceriksizlikti" diye konuştu.

Biden, kriz sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilk kez İtalya'da bugün başlayan G20 Zirvesi öncesinde yüz yüze görüştü.

Biden "Fransa'nın (Avustralya ile yapılan denizaltı) anlaşmasının gerçekleşmeyeceğinden çok uzun süredir haberdar olduğu izlenimini edinmiştim" dedi.

Fransa ise anlaşmadan, duyurusu yapılmadan yalnızca birkaç saat önce haberdar olmuştu.

Krizi yumuşatma yönünde mesaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron da "Geleceğe bakmamız önemli" dedi.

Macron görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da "Güven, aşk gibidir, açıklamalar iyi ama kanıt gerek" diye konuştu.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın geçen ay imzaladığı AUKUS Paktı, 'gerekli teknolojiyi en kısa sürede sağlayarak' Avustralya'nın nükleer denizaltı üretmesine olanak sağlıyor.

AUKUS paktıyla, Fransa'nın Avustralya ile 2016'da yaptığı 37 milyar dolarlık anlaşma da bozulmuş oldu. Bu anlaşma, Fransa'nın Avustralya için 12 denizaltı üretmesini öngörüyordu.

Fransa anlaşmaya tepki olarak ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geçici olarak geri çekmişti.

Anlaşma ayrıca, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki nüfuzunu zayıflatma çabası olarak da görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılarBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılar
Koronavirüs biyolojik silah mı? ABD istihbaratı açıkladıKoronavirüs biyolojik silah mı? ABD istihbaratı açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.