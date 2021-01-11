AUZEF final sonuçları öğrenme ekranı... 2020-2021 AUZEF final sınavları sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme tarihleri!

İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten gelen açıklamaya göre güz dönemi final sınavları 02 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında yapıldı. 2020-2021 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran öğrencilere üniversitenin resmi internet sitesinden henüz açıklama gelmediğini belirtelim. AZUEF güz dönemi final sınavlarında öğrenciler ders kitaplarının tamamından sorumlu oldu. Sınavlar online olarak internet üzerinden yapılırken üniversite, sınava giren adayların sınavlarını cep telefonlarından değil bilgisayarlardan girmelerini önermişti. İşte AZUEF 2020 -2021 yılı final sınavları hakkında detaylı haberimiz...
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman açıklanacak araştırması yapan öğrencilere, önceki dönemlerde, online sınavların ardından yaklaşık bir hafta sonra sonuçların açıklandığını belirtelim. Öğrenciler sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek. İstanbul Üniversitesi öğrencilere yardımcı olmak için şu duyuruyu yapmıştı:
“Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi için Öğrenci Çağrı Merkezi 0 (212) 440 00 44 numaralı telefondan hizmet vermeye devam edecek olup, diğer Fakülteler için Öğrenci Çağrı Merkezi Telefon Numarası 0 (212) 440 00 92 olarak değişmiştir.”
İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi Twitter hesabından sosyal medya ve uygulamalar üzerinden çıkan soruları paylaşan kişiler hakkında bir duyuru yayımlandı. Duyuruda;
"Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir." denildi.
Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.— İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) November 26, 2020
AZUEF sınavlarının güz dönemi finallerinde öğrenciler derslerin tüm bölümünden sorumlu olacaklar. Sınavlar online olarak internet üzerinden yapılırken üniversite, sınava girecek adayların sınavlarını cep telefonlarından değil bilgisayarlardan girmelerini önerdi. 2 Ocak 2021 saat sabah 06:00'da başlayan AUZEF güz dönemi final sınavları 10 Ocak saat 23:59'da sona erdi.
İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi final sınavları https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapılarak gerçekleşti.
Koronavirüsten kaynaklanan nedenlerden dolayı AUZEF sınavları geçtiğimiz 2019-2020 eğitim döneminin son döneminde online yapılmıştı. Salgının sürekli artış göstermesi ve azalmaması üzerine önlem alan bazı üniversiteler uzaktan eğitim vermeye başlamış, bazıları da sınavları da online yapma kararı almıştı. Bu durumu yaşayan İstanbul Üniversitesi öğrencileri 2020 -2021 AUZEF final sınavları online yaptı. 2021 Bahar Dönemi sınavlarının da online yapılması öngörülüyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF'den 2021 Bahar Dönemi vize sınavlarına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacaktır.
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