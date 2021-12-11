AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı! AUZEF bitirme (final) sınavları giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF final sınavlarının ardından sonuçlar erişime açılacak. 13-14 Kasım tarihlerinde öğrencilerin girdiği vize sınavları ve 18-19 Aralık'ta gireceği final sınavlarının ardından derslerden geçer not alamayanlar, 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde telafi sınavlarına girecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav giriş belgeleri erişime açıldı. AUZEF final sınavları, 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Sınav sonuçlarının ardından derslerden geçer not alamayanlar ise 22-23 Ocak 2022'de telafi sınavlara katılacak.

Güz döneminin ardından AUZEF'te bahar dönemi başlayacak. 16-17 Nisan 2022'de vize sınavları yapılacak. 4-5 Haziran 2022'de ise finaller, 2-3 Temmuz 2022'de ise telafi sınavları yapılacak. Son olarak 24 Temmuz 2022'de ise üç ders sınavları ile dönem sona erecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet sitesinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak alınabilir.



