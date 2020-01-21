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  4. AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF'teki soru iptallerine ilişkin açıklama...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF'teki soru iptallerine ilişkin açıklama...

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF'teki soru iptallerine ilişkin açıklama... 11-12 Ocak tarihlerinde yapılan AUZEF sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF soru iptallerine ilişkin açıklama geldi. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF'teki soru iptallerine ilişkin açıklama...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF'teki soru iptallerine ilişkin açıklama... İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları açıklandı. 11-12 ocak tarihlerinde yapılan AUZEF sınavlarıyla ilgili soru iptallerine ilişkin İstanbul Üniversitesi açıklama yaptı. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLADI

AUZEF sınav sonuçları AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav sonuçlarına AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile https://aos.istanbul.edu.tr/login adresinden ulaşılabilecek.

Fakülte konuyla ilgili “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Bitirme (Final) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza aos.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.” açıklamasını yaptı.

AUZEF SINAVLARINDAKİ SORU İPTALLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin “final sınavları notlarının yanlış hesaplanmasına ilişkin ” yaptığı duyuru da şöyle:

“11-12.01.2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Bitirme (Final) sınavında, teknik bir arıza nedeniyle bazı derslerin notlarının hatalı hesaplandığı tespit edilmiş ve sınava giren tüm öğrencilerimizin notları tekrar değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu çok sınırlı sayıdaki dersin notu (%0,47) güncellenmiş ve sadece ilgili öğrencilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Bunun dışında herhangi bir not güncellenmesi gerekliliği ya da hataya rastlanmamıştır.”

İptal olan sorularla ilgili ise üniversite “Bazı basın yayın organlarında, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Bitirme (Final) sınavlarımızdaki soru iptallerine ilişkin çıkan haberler gerçekleri tamamen çarpıtmaktadır. Buna göre, 48 programdaki 772 derste sorulan toplam 15.440 sorudan sadece 20 tanesi iptal olmuştur. Bu sayı, oran olarak % 0.13'e tekabül etmektedir. Bu sayı ve oran, tüm zamanların en düşük soru iptal sayısı ve oranıdır.” dedi

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