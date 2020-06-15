AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınavı sonuçları Haziran 2020

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?.. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları 1-14 Haziran tarihinde yapıldı. Dün sona eren sınavlar sonrasında öğrenciler 'AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar....

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecektir.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2020

1 HAZİRAN-14 HAZİRAN (ARA SINAV-VİZE)

10 TEMMUZ-20 TEMMUZ (BİTİRME-FİNAL)

10 AĞUSTOS-21 AĞUSTOS (TELAFİ-BÜTÜNLEME)

17 EYLÜL-18 EYLÜL (MEZUNİYETE ÜÇ DERS)

