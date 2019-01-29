HAKKARİ (AA) - Hakkari'deki Ava Ore Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü kentte, merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yakınındaki Ava Ore Şelalesi kısmen dondu. Şelalede 7-8 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Bir grup doğasever ve fotoğraf tutkunu, kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan karda bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından ulaştıkları şelaleyi fotoğrafladı.

Fotoğraf sanatçısı Murat Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin doğasını gezip fotoğraf çektiklerini söyledi.

Doğaseverlere rehberlik de ettiklerini, yurt içi ve yurt dışından bazı fotoğrafçıları kentin doğasıyla tanıştırdıklarını belirten Adıyaman, "Bugün de Ava Ore Şelalesi'ne geldik. Şelalede buz sarkıtları oluştu. Biz de bu eşsiz doğal güzelliği fotoğraflamak istedik. Buraya gelmek zorluydu, yorulduk ama değdi. Tüm doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını buraya davet ediyoruz." dedi.

Turan Koca da bölgede oluşan kış manzaralarını fotoğraflamak için şelaleye geldiklerini ve güzel zaman geçirdiklerini kaydetti.

