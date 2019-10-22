Avam Kamarasında Brexit için kritik gün

Yeni Brexit anlaşmasının Avam Kamarasında 21 Ekim Cumartesi günkü olağanüstü oturumda önerge olarak oylanması planlanıyordu. Ancak iktidardaki Muhafazakar Partinin ılımlı Brexitçi milletvekili Oliver Letwin’in verdiği değişiklik teklifinin kabul edilmesi üzerine hükümet önergeyi geri çekmişti.

Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarının oylanması sırasında muhalefet partilerinin de aralarında İngiltere’yi Gümrük Birliği içinde tutmayı ve Brexit anlaşmasını referanduma götürmeyi öngören değişiklik tekliflerinin oylamaya sunulması bekleniyor.

Yasa tasarısının ilk oylamasının yapılacağı oturumda, hükümetin tasarıyı üç gün içinde Avam Kamarasından geçirebilmek için parlamentonun çalışma saatlerini uzatma teklifi de oylanacak.

Ancak İngiliz kamuoyunda ve muhalefet partileri arasında Başbakan Johnson’ın fiili durum oluşturarak ülkeyi AB’den anlaşmasız ayırmayı hedeflediğine ilişkin yaygın bir kuşku bulunuyor.

Yeni Brexit anlaşmasını önerge halinde onaylatma imkanını kaybeden Johnson hükümeti, mevcut Brexit tarihi olan 31 Ekim’den önce bu anlaşmayı iç hukuka aktaracak yasayı çıkarmayı hedefliyor.

İngiliz parlamentosunun teamüllerine göre reddedilen veya geri çekilen önergeler, köklü bir değişikliğe uğramadıkça aynı yasama yılı içinde gündeme alınamıyor.

Kabul edilen değişiklik teklifine göre parlamento Brexit anlaşmasına, onu iç hukuka aktaran yasa yürürlüğe girmedikçe onay vermiş sayılmayacaktı. Letwin’in değişiklik teklifi, Brexit anlaşması yasalaşmadan önce İngiltere’nin AB’den “kazara” anlaşmasız şekilde ayrılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Johnson’ın, parlamentonun yasal zorlamasıyla cumartesi günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı ve Brexit tarihinin 3 ay ertelenmesini istediği mektuba imza atmaması, üstelik ikinci bir mektupla da erteleme fikrine muhalefet etmesi kamuoyundaki kuşkuları daha da pekiştirmişti.

YENİ BREXIT AÇIKLAMASI

İngiltere ile AB geçen hafta Brexit konusunda yeni bir anlaşmaya varmıştı. Daha önce 3 kez reddedilen anlaşmada tepkilere yol açan Kuzey İrlanda'ya ilişkin "tedbir maddesi" kaldırılarak konuyla ilgili yeni bir düzenlemeye yer verilmişti.

Yeni anlaşmaya göre, Brexit'in ardından Kuzey İrlanda bir dizi AB kuralına uymaya devam edecek. Kuzey İrlanda, kağıt üzerinde İngiltere'nin gümrük sahası içinde kalmayı sürdürse de fiilen AB'nin ortak pazarının parçası olacağından İngiltere ile Kuzey İrlanda arasında gümrük duvarı oluşacak.

Kuzey İrlanda'ya İngiltere içinde ayrıcalıklı bir konum tanıyan bu düzenlemenin devam ettirilmesi veya sona erdirilmesi de Kuzey İrlanda bölgesel parlamentosunun onayına tabi olacak. Bölgesel parlamentonun bu konuda 4 yılda bir oylama yapması öngörülüyor.