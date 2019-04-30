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Avantajları saymakla bitmiyor, peki skar oluşumuna etkisi?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 29.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

Gelişen teknoloji ve tıp sayesinde cerrahi operasyonlarda artık çığır açan sonuçlar elde etmek mümkün. Gözle görülemeyecek, elle müdahale edilemeyecek alanlarda ameliyat yapmayı olanaklı hale getiren robotik cerrahi sayesinde hayat kurtaran sonuçlar elde ediliyor.

Avantajları saymakla bitmiyor, peki skar oluşumuna etkisi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, günümüzde pek çok avantajı olan robotik cerrahi hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulunurken, skar (yara izi) oluşumuna etkisi hakkında da akla takılan tüm soru işaretlerini bizler için yanıtladı.

Robotik cerrahi, kadın doğum dışında ürolojiden genel cerrahiye, plastik-rekonstrüktif ve estetik cerrahi operasyonlarından kalp-damar cerrahisine kadar pek çok alanda yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Robotik cerrahinin en önemli artılarından biri de cerrahi skar (yara izi) oluşumunun görülmemesidir.

SKAR NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Cerrahi operasyonlar, yanık, yaralanma, deri enfeksiyonları sonucunda skar ya da yara izi oluşabilir. Skar oluşumları ‘nedbe’ olarak da adlandırılır. Yara iyileşme sürecinin sonunda ortaya çıkan skar dokusu aslında vücudun kendini onarmak için aşırı kolajen üretmesi sonucunda meydana gelir.

İyileşme sürecinde deri dokusu bağ dokusu ile yer değiştirir. Bu durumda kişinin normal cilt dokusu ile renk, doku ve pigmentasyon farklılıkları olan yeni bir doku ortaya çıkar. Skar dokunun boyutuna göre kişide psikolojik sorunlar baş gösterebilir. Bu oluşumları ortadan kaldırmak için cerrahi müdahale ve lazer uygulaması gibi farklı operasyonlar yapılır.

Derinin yeniden sağlıklı bir şekilde oluşması için travma yaratmayacak soyma işlemi, lazer ile yakma ya da cerrahi müdahale ile yara izinin çıkarılması ile bölgedeki görünüm düzeltilebilir.

HEM ENGELLİYOR HEM RİSKİ AZALTIYOR

Robotik cerrahi uygulamaları sayesinde skar izi oluşumunun önüne geçilmesi imkansız değil. Büyük kesilerin açılmasına ihtiyaç duyulan operasyonları oldukça ufak kesiler ile konforlu bir şekilde yapmayı mümkün kılan robotik cerrahi sayesinde hem skar oluşumu engellenir hem de operasyon sonrası kalan yaranın boyutları küçüldüğü için enfeksiyon riski azaltılmış olur.

İYİLEŞME SÜRECİ ŞİMDİ DAHA KONFORLU

Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatların temelinde küçük bir kesiden içeri girilmesi ve operasyonun bu sayede konforlu bir şekilde yapılması yer alıyor. Normal şartlar altında bir cerrahin 10 – 15 cm’lik kesiler ile ulaşabileceği alana 1cm’den küçük kesiler ile ulaşmak mümkün. Bu sayede operasyonda kan kaybı azalıyor, operasyon sonrası iyileşme süreci kolaylaşıyor ve yara izi minimuma inmiş oluyor.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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robotik cerrahi skar oluşumu

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