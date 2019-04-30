Avantajları saymakla bitmiyor, peki skar oluşumuna etkisi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, günümüzde pek çok avantajı olan robotik cerrahi hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulunurken, skar (yara izi) oluşumuna etkisi hakkında da akla takılan tüm soru işaretlerini bizler için yanıtladı.

Robotik cerrahi, kadın doğum dışında ürolojiden genel cerrahiye, plastik-rekonstrüktif ve estetik cerrahi operasyonlarından kalp-damar cerrahisine kadar pek çok alanda yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Robotik cerrahinin en önemli artılarından biri de cerrahi skar (yara izi) oluşumunun görülmemesidir.

SKAR NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Cerrahi operasyonlar, yanık, yaralanma, deri enfeksiyonları sonucunda skar ya da yara izi oluşabilir. Skar oluşumları ‘nedbe’ olarak da adlandırılır. Yara iyileşme sürecinin sonunda ortaya çıkan skar dokusu aslında vücudun kendini onarmak için aşırı kolajen üretmesi sonucunda meydana gelir.

İyileşme sürecinde deri dokusu bağ dokusu ile yer değiştirir. Bu durumda kişinin normal cilt dokusu ile renk, doku ve pigmentasyon farklılıkları olan yeni bir doku ortaya çıkar. Skar dokunun boyutuna göre kişide psikolojik sorunlar baş gösterebilir. Bu oluşumları ortadan kaldırmak için cerrahi müdahale ve lazer uygulaması gibi farklı operasyonlar yapılır.