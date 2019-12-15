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Avcı dağda hayatını kaybetti, köpeği başından ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

Konya’da arkadaşlarıyla birlikte dağlık alanda avlanmaya giden 51 yaşındaki avcı, rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Konya’da arkadaşlarıyla birlikte dağlık alanda avlanmaya giden 51 yaşındaki avcı, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Avcının birlikte götürdüğü köpeğinin sahibinin cesedinin başından bir an olsun ayrılmayışı yürekleri burktu. UMKE görevlileri 5 kilometre yürüyüp ulaştıkları olay yerinden avcının cesedini yine yürüyerek taşırken, köpeği de peşinden gitti.
Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yükselen Mahallesi Kartal yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 arkadaşıyla birlikte Kartal Yaylası’ndaki dağlık alanda avlanmaya giden 51 yaşındaki Nevzat Ataseven, arkadaşlarına göğsünün ağrıdığı söyledikten sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Nevzat Ataseven’in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, polis ve ambulans sevk edildi. Alanın dağlık ve karlı olması nedeniyle avcının bulunduğu bölgeye 2 adet UMKE aracı sevk edildi. Ancak kar nedeniyle UMKE araçlarından biri olay yerine 5 kilometre kala, diğeri de 2 kilometre kala karla kaplı toprağa saplandı. Araçlarla daha fazla ilerleyemeyen UMKE personeli, olay yerine kilometrelerce yürüyerek ulaştı.

Köpeği sahibinin cesedinin peşinden gitti
AFAD ekipleri de paletli araçlarıyla çalışmalara destek verdi. Kara saplanan ambulanslar AFAD ekiplerince saplandıkları yerden kurtarıldı. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Nevzat Ataseven’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada Nevzat Ataseven’in cesedinin yanı başından ayrılmayan köpeğinin hüzünlü bekleyişi yürekleri burktu. Bölgenin elverişsiz olması nedeniyle hayatını kaybeden Nevzat Ataseven’in cenazesi sırt tahtasıyla UMKE personeli ve avcı arkadaşları tarafından yaklaşık 5 kilometre yürüyerek mahsur kalan araçlarının başına kadar taşındı. Bu sırada Nevzat Ataseven’in köpeği de sağlık sahibinin cesedinin peşinden gitti. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından Nevzat Ataseven’in cenazesi AFAD’ın paletli aracıyla mahalle girişinde hazır bekleyen ambulansta kadar götürüldü. Ambulansa konulan Ataseven’in cenazesi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Nevzat Ataseven’ın arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
İlk belirlemelere göre kalp krizi geçiren Nevzat Ataseven’in kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

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