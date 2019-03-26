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Avcılar D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

AVCILAR D-100 Karayolu Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Alper KORKMAZ-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA) AVCILAR D-100 Karayolu Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kaza saat 11.00 sıralarında D-100 (E-5) Karayolu Edirne istikameti Şükrübey durağı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobillerden biri yavaşlayınca arkadan gelen diğer araçlar duramayarak kaza yaptı. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 34 LG 5155 plakalı otomobil sürücüsü Emre K. ile 34 NJ 1077 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Ali Güler hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. SEDYEDE YAKINLARINA TELEFON AÇTI Güler ayakta tedavi edilirken, bacağından yaralanan diğer yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sedyeye konulan yaralı Emre K. cep telefonu ile kazayı yakınlarına bildirdi. Kaza nedeniyle E-5 Edirne istikameti bir süre trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.

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