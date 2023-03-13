Avcılar'da kan donduran vahşet: Site parmaklıklarına asılı halde bulundu! Darp edilerek öldürülmüş

Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış erkeğe ait ceset bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedin bulunduğu caddeye geldi. Cesedin Türkmenistan vatandaşı Arslan Snnayev'e (38) ait olduğu öğrenildi.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İlk incelemede darbedilerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirtildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

(DHA)

