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Avcılar'da kan donduran vahşet: Site parmaklıklarına asılı halde bulundu! Darp edilerek öldürülmüş

13.03.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da bir sitenin bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış halde bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin, Türkmenistan uyruklu Arslan Snnayev'e (38) ait olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre Snnayev'in darbedilerek öldürüldüğü belirtildi. İşte kan donduran olayın detayları...

Avcılar'da kan donduran vahşet: Site parmaklıklarına asılı halde bulundu! Darp edilerek öldürülmüş

Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış erkeğe ait ceset bulundu.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedin bulunduğu caddeye geldi. Cesedin Türkmenistan vatandaşı Arslan Snnayev'e (38) ait olduğu öğrenildi.

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DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İlk incelemede darbedilerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirtildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

(DHA)

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