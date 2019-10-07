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Avcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

AVCILAR  D-100 Karayolu yan yolda eğik duran bir bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi.

Avcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendi

İhsan DÖRTKARDEŞ-Serdal ALTINTEPE-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR D-100 Karayolu yan yolda eğik duran bir bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Bina sakinleri, binanın 1993 yılından beri eğik şekilde durduğunu söyledi.
Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında İstanbul'daki hasarlı bina tespit çalışmaları sürüyor. D-100 Karayolu Avcılar Denizköşkler yan yol üzerinde eğik duran Bahar Apartmanı belediye ekipleri tarafından boşaltılarak mühürlendi. Apartmanın 1993 yılında yan tarafına inşa edilen başka bir bina sebebiyle yan yattığı ve o tarihten itibaren eğik durduğu öğrenildi. Binanın tekrar oturuma açılıp açılmayacağı yapı denetim firmasının raporundan sonra belli olacak.

“BİNA 1993 YILINDA YAN YATMIŞ"
Binada esnaf olarak bulunan Tufan Topçu, “Bina 1993 yılında yan binanın hafriyatı alınırken yan yatmış. 1998 yılında depremden önce güçlendirme yapılmış. Depremden sonra tekrar bir güçlendirme olmuş. Binanın şu anki hali çok sağlam denemez. Avcılar'daki bütün eski binalar sıkıntılı. Avcılar'daki E-5 kenarındaki bütün binaların sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. 1999 yılında tekrar güçlendirme gördü aslında çoğu binaya göre sağlam" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

(Havadan fotoğraflarla) Avcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendi(Havadan fotoğraflarla) Avcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendi(Havadan fotoğraflarla) Avcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendi(Havadan fotoğraflarla) Avcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendi

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