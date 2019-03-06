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Avcılar'da bağımlılığa karşı tiyatro oyunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

BAĞIMLILIĞA karşı mücadele etmek amacıyla  Avcılar'da sahnelenen tiyatro oyunu öğrencilerin ilgisini çekti.

Avcılar'da bağımlılığa karşı tiyatro oyunu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BAĞIMLILIĞA karşı mücadele etmek amacıyla Avcılar'da sahnelenen tiyatro oyunu öğrencilerin ilgisini çekti. Oyunda gerçek yaşamdan kesitlerin yer aldığı, sonları ölüm ile biten 3 uyuşturucusu bağımlısını dramı izlendi.

Bağımlılığa Karşı Eğitim,Yardımlaşma ve Koruma Derneği (Bağ-Der), Avcılar Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte proje hazırladı. Öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla Neno Tiyatro Grubu oyuncuları Alas Metin, Zeynep Necili, Kaan Basmacıoğlu, Seyithan Cabri’nin rol aldığı "İnsana sonsuz, bağımlılığa sıfır tolerans" sloganlı 'Pranga' isimli oyun özel bir okulda sahnelendi. Salonu dolduran öğrenciler, gerçek yaşamdan kesitlerin yer aldığı, sonları ölüm ile biten 3 uyuşturucusu bağımlısını dramını dikkatle izledi ve oyun sonunda birlikte fotoğraf çektirdi. Bağ-Der Başkanı Öztürk Karahan, bu konuda destek beklediklerini anlatırken, şöyle dedi:
"Arkadaşımız, yaşanmış hayatları, dramları canlandırıyorlar, salonda bulunanlar etkileniyor. Avcılar’dan sonra Esenyurt’ta 2 oyun oynatacağız. Sponsor bulursak her yere yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Tiyatro, seminerlerden çok etkili. Tiyatro, televizyon gibi etkili. Oyun ile mesajlar alıyorlar. Önleyici çalışmalar önemli. Bir çocuğu bağımlılıktan kurtarmak çok masraflı ve her zaman başarılı sonuç vermeyebiliyor.”

(FOTOĞRAFLI)

Avcılar'da bağımlılığa karşı tiyatro oyunuAvcılar'da bağımlılığa karşı tiyatro oyunuAvcılar'da bağımlılığa karşı tiyatro oyunuAvcılar'da bağımlılığa karşı tiyatro oyunu

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