Avcılar’da bankada soygun girişimi kamerada

Avcılar’da sabaha karşı bir bankada yaşanan soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Bankacının camını kırarak içeri giren bir şahıs, alarmın çalması üzerine kaçarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay sabah karşı Gümüşpala Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi’nde yaşandı. Bir bankaya gelen şüpheli şahıs, camı kırarak içeri girdi. Birkaç adım atan zanlı, alarmın çalmasıyla panikleyerek bankadan uzaklaştı. Banka güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bankaya ait güvenlik kameraları incelenirken olay yeri ekipleri banka ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bankanın camını kıran zanlı içeri giriyor. Birkaç adım atan zanlı, alarmın çalmasıyla koşarak bankadan kaçıyor.

