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AVCILAR'DA ELEKTRİK KABLOLARINDA PATLAMALAR OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 19:39 | Son Güncelleme

Avcılar'da ambalaj üretimi yapan bir firmanın yer altı elektrik kablolarında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.  ELEKTRİK PATLAMALARI CEP TELEFONU KAMERASINDA Olay, Avcılar Firüzköy Mahallesi Güney sokakta bulunan bir ambalaj firmasında meydana geldi.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA)
Avcılar'da ambalaj üretimi yapan bir firmanın yer altı elektrik kablolarında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

ELEKTRİK PATLAMALARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay, Avcılar Firüzköy Mahallesi Güney sokakta bulunan bir ambalaj firmasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikanın yer altı elektrik kablolarında peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama seslerinin duyulması üzerine işçiler korku içinde kendilerini sokağa attı. Aynı sokakta bulunan başka firma çalışanlarının da kendilerini dışarı attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken patlama anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Patlama anı cep telefonu görüntüsü
-İtfaiyenin olay yerine gelişi
-Sokakta yaşanan panik anları
-İtfaiyenin olay yerinden ayrılması
-Genel ve detay görüntüler

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