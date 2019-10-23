Avcılar'da kapalı semt pazarında ihmal iddiası: Bir kadın ağır yaralandı

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nın girişinde ayağı kayan kadın yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Kazanın korkuluk olmaması nedeniyle kaynaklandığı öne sürüldü.

Olay, Avcılar Ispartakule'de bulunan ve iddiaya göre yapımı henüz tamamlanmadan açılan kapalı semt pazarında saat 15.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş yapmak için alana gelen 40 yaşındaki Devlet Arkan'ın ayağı pazarın girişinde kaydı. Kadın korkuluk olmayan boşluktan aşağıya düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşen kadın ağır yaralandı. Kadın olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan pazarın geçen hafta inşaat çalışmaları bitirilmeden açıldığı ve Arkan'ın düştüğü yerde korkulukların olmadığı görüldü. Arkan'ın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyması ise pazardaki bir kişi tarafından görüntülendi.

"DÜŞEN HEPİMİZ OLABİLİRDİK"

Görgü tanıklarından Nihat Arıkan "Sebze meyvenin olduğu bölümden çıkarken ayağının boşluğu gelmesiyle yüksek duvardan aşağıya düştü" dedi. Bir başka görgü tanığı Sevinç Eren ise "Bir saat önce pazara geldim, baktım kadın düşmüş. Hiçbir şey yoktu. Ne taş, ne tuğla, ne ızgara hiçbir şey kesinlikle yoktu. Kadın düştükten sonra sağlık ocağı biraz ilerde aradım, ambulansı aradım hiç kimse yardım etmedi. Kadının buradan kaldırılması tam altmış dakika sürdü. Düşen hepimiz olabilirdik. Şurada korkuluk yoktu, hiçbir şey yoktu. Açmayacaklardı burasını o zaman. Burası bir semt pazarı daha geçen hafta açıldı. Ben de ilk defa pazara geldim pazarda bu görüntüye denk geldim, şaşırdım kaldım" diye konuştu.

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