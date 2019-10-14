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AVCILAR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 21:41 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İstanbul DHA Avcılar'da iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Ersan SAN / İstanbul DHA
Avcılar'da iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis çalışma başlattı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Saldırgan ya da saldırganların saklandıkları adres belirlendi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilken Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi, 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Saldırgan ya da saldırganların saklandıkları adres belirlendi. Özel harekat polislerinin adrese operasyon hazırlığında olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı (1)Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı (1)
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