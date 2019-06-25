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Avcılar’da skunk ve Ecstasy operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 21:46 | Son Güncelleme

AVCILAR’da düzenlenen operasyonda beyne esrardan daha fazla zarar vererek, akıl hastalıklarının önünü açan 1.5 gram skunk ve 28 adet Ecstasy hap ele geçirildi.

Avcılar’da skunk ve Ecstasy operasyonu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)- AVCILAR’da düzenlenen operasyonda beyne esrardan daha fazla zarar vererek, akıl hastalıklarının önünü açan 1.5 gram skunk ve 28 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Yeşilkent Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları Şevki K.’yı araçtan indirirken, sağ ön cebinde beyaz kağıda sarılı 1.50 gram skunk olarak bilinen narkotik maddeyi buldu. Araç içerisinde şoför koltuğunun önündeki paspas üzerinde bulunan poşette ise, 28 adet Ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi ve bu kişinin üzerinde uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bin 555 TL’ye el konuldu. Şüpheli Firüzköy Polis Merkezi’ne götürülerek soruşturmaya başlandı.

ÇOK ÇABUK HALÜSİNASYON ETKİSİ GÖSTERİYOR
Uzmanlar, kötü kokusu nedeniyle ‘Skunk’ (Kokarca) olarak bilinen uyuşturucunun, kullanıcıda çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterebilen, esrardan daha güçlü ve beyin ölümüne daha hızlı götüren narkotik madde olduğunu hatırlattı. Bu maddenin, kişide psikiyatrik bozukluk ve akıl hastalıklarına yol açma olasılığını arttırdığını belirtti. Skunk'un güçlü etkisinden dolayı etkisinin çabuk başladığı ve halüsinasyon yaptığı, ilk kullanıcıda, yoğun kaygı, panik ve kusma gibi etkileri görüldüğü, şizofreniye kadar varabilen akıl hastalıklarına, kişilik değişikliklerine bile neden olduğu ifade edildi.

(FOTOĞRAFLI)

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