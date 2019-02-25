Avcılar'da Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinleri sıkıntılı

İSTANBUL,(DHA) - Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, 'Söz Sizde' programı kapsamında Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinlerini dinledi.

Tahtakale Mahallesi sakinleri Ulusoy'dan 4 istekte bulunarak, "İmar, karma proje, yerinde dönüşüm ve son olacak ilgi. Örneğin başkalarının yapay gölü varken, bizim ise kullanamadığımız çok kötü durumda olan gölümüz mevcut" dedi.

Bir başkan vatandaş da, "Yol sorunu mu desem, ulaşım sorunumu desem bilemiyorum. Ama bildiğim şey başkanım aracımı hafta da en az bir kez tamire götürüyorum. Yollarımızı görüyorsunuz, köstebek yuvası gibi ve mayın tarlasından hiç bir farkı yok başkanım" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ayrıca, “Tanzim satışlarının sürekli yapılmasını istiyor ve destekliyorum. Ben üreticiyim ve bu kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Son yıllarda, madde bağımlısı genç kardeşlerimiz çoğaldı. Aslında Tahtakale olarak bunun önüne geçmek, engellemek için kendi çabalarımız ile üzerine gittik ama çözüm olmadı. Benim çocuğum da böyle bir ortamda büyüyor, ben ve benim gibi birçok aile endişe içerisinde" ifadelerini kullandı.