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Avcılar'daki cami minaresinin sökümüne başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

Avcılar'daki cami minaresinin sökümüne başlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki depremin ardından hasar gören caminin diğer minaresinin yıkım çalışmaları başladı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında, 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, minaresinin bir bölümü yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin diğer minaresini yıkma işlemleri devam ediyor.

Yıkım çalışmaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Daire Başkanlığı'nca getirilen 250 tonluk vinçle minarenin kubbesi, tehlike oluşturmaması için bulunduğu yerden alınacak. Minarenin geri kalanı da ilgililer tarafından kırılacak.

Ayrıca minaredeki kubbenin yıkılma tehlikesi olduğu için işçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alana 64 metrelik sepet aracı getirildi.

Belediye ekipleri caminin çevresini bariyerlerle kapatırken vinç yardımıyla halatların bağlandığı minare, kontrollü şekilde parçalar halinde yıkılacak.

Cami, risk oluşturduğu gerekçesiyle ibadete kapanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi Minare

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