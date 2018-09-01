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"Avcılık turizm sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 19:38 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Dairesi Başkanı Cihangir Altun: - "Avcılık çok bilinmese de turizm sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bugün ülkemizde kamu olarak yaptırdığımız av turizmi organizasyonlarında yaklaşık bine yakın avcı ülkemizi ziyaret etmektedir" - "Gelen her avcı, deniz turizmi için gelen turistlerle mukayese ettiğimiz zaman yaklaşık 4-6 kat daha fazla döviz bırakmaktadır"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Dairesi Başkanı Cihangir Altun, avcılığın turizm sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu, kamunun yaptırdığı av turizmi organizasyonlarında yaklaşık bine yakın avcının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek "Gelen her avcı, deniz turizmi için gelen turistlerle mukayese ettiğimiz zaman yaklaşık 4-6 kat daha fazla döviz bırakmaktadır." dedi.

Altun, Bursa'nın Mudanya ilçesinde "Mudanya Örnek Avlak İşletmeciliği" açılış ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, avlağın 12 ay hizmet vereceğini belirtti. Mevzuat gereği 4 çeşit avlak bulunduğuna işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"Devlet avlakları, genel avlaklar, örnek avlaklar ve özel avlaklar olmak üzere 4 çeşit avlak bulunuyor. Bu alanın özelliği, 12 ay boyunca buralarda av yapılabilmektedir. Burada üretilip salınan hayvan türleri avcılarımızın hizmetine sunuluyor. Devletimiz bu alanı koruma yükümlülüğünü işletmeye devretmektedir. Bu aktivite sayesinde doğa türlerimizin de korunması sağlanmış olacaktır. Avcılar, gitmiş oldukları avlakta türleri bulma imkanı da kolaylaşacaktır."

Altun, alanın bin hektar büyüklüğünde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Avcılık çok bilinmese de turizm sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir. Avcılık, önemli bir sektör, tutku, meraktır. Avcılarımız bu meraklarını, tutkularını gidermek için büyün zorluklara katlanıyorlar. İşletmecimizin de iyi pazarlamasıyla Bursa ili dışından birçok avcıyı buraya çekeceğini düşünüyoruz. Uzun vadede yurt dışından avcıları misafir edeceğini düşünüyoruz. Bugün ülkemizde kamu olarak yaptırdığımız av turizmi organizasyonlarında yaklaşık bine yakın avcı ülkemizi ziyaret etmektedir. Gelen her avcı, deniz turizmi için gelen turistlerle mukayese ettiğimiz zaman yaklaşık 4-6 kat daha fazla döviz bırakmaktadır. Bu işleri yaygınlaştırarak bizde ülke turizmine önemli bir katkı sağlamasını bekliyoruz."

- "Bursa'ya av turizmi bakımından yeni bir nefes aldıracak projeler bunlar"

Doğa Koruma Milli Parklar İkinci Bölge Müdürü Mustafa Bulut da alanın ihalesinin temmuz ayında yapıldığını anımsatarak "Hedef türlerimiz burada kanatlılar. Burada yıl boyunca avlanma fırsatı olacak. Bursa'da 3 adet avlak alan bulunuyor. Diğerleri Karacabey ve Orhaneli ilçelerinde. Bursa'da örnek avlak işletmesi olarak bir ilki burada gerçekleştiriyoruz. Bunu sürekli hale de getireceğiz. Buradaki iyi örnek inşallah bundan sonraki diğer avlaklara da bir sinerji oluşturacaktır. Bursa'ya av turizmi bakımından yeni bir nefes aldıracak projeler bunlar." diye konuştu.

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