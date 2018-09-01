"Avcılık turizm sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Dairesi Başkanı Cihangir Altun, avcılığın turizm sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu, kamunun yaptırdığı av turizmi organizasyonlarında yaklaşık bine yakın avcının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek "Gelen her avcı, deniz turizmi için gelen turistlerle mukayese ettiğimiz zaman yaklaşık 4-6 kat daha fazla döviz bırakmaktadır." dedi.

Altun, Bursa'nın Mudanya ilçesinde "Mudanya Örnek Avlak İşletmeciliği" açılış ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, avlağın 12 ay hizmet vereceğini belirtti. Mevzuat gereği 4 çeşit avlak bulunduğuna işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"Devlet avlakları, genel avlaklar, örnek avlaklar ve özel avlaklar olmak üzere 4 çeşit avlak bulunuyor. Bu alanın özelliği, 12 ay boyunca buralarda av yapılabilmektedir. Burada üretilip salınan hayvan türleri avcılarımızın hizmetine sunuluyor. Devletimiz bu alanı koruma yükümlülüğünü işletmeye devretmektedir. Bu aktivite sayesinde doğa türlerimizin de korunması sağlanmış olacaktır. Avcılar, gitmiş oldukları avlakta türleri bulma imkanı da kolaylaşacaktır."