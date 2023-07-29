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  4. AVM'de korku dolu anlar! 6 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı

AVM'de korku dolu anlar! 6 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı

29.07.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde bir AVM içerisinde korku dolu anlar yaşandı. Annesiyle birlikte yürüyen merdivene binen 6 yaşındaki çocuk, bir süre sonra annesinin elini bıraktı. Bir an dengesini kaybederek düşen çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızın elini sıkıştığı yerden çıkardı. Küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AVM'de korku dolu anlar! 6 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı

Korkutan olay, 15.30 sıralarında Barış Mahallesi, Adakent Caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yürüyen merdivenden aşağı inen 6 yaşında ki kız çocuğu, annesinin elini bırakarak indiği sırada dengesini kaybeder düştü. Düşüş anında küçük kızın parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı.

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Olayı gören AVM çalışanları hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızın elini sıkıştığı yerden çıkardı.

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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(DHA)

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Beylikdüzü AVM yürüyen merdiven

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