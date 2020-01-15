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  4. AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

Ankara'da bir AVM'deki spor mağazasından, çantasına koyduğu bir çift bot ile çıkmak isterken, alarmın çalması üzerine yakalanan şüphelinin, güven timinde görevli polis memuru olduğu ortaya çıktı. Gelen meslektaşları tarafından gözaltına alınan polis memuru, suçlamayı kabul etmedi.

AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

Ankara’daki bir AVM'de, 12 Ocak akşamı saat 19.00 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti;

A.S., girdiği spor mağazasından bir çift bot alıp, çantasına koydu. Mağazadan çıkacağı sırada ise bottaki alarm çaldı. Mağaza görevlileri tarafından içeri davet edilen A.S.’nin çantasında yapılan aramada bir çift bot olduğu görüldü. Botları satın aldığına dair kasa fişi sorulan A.Ş.'nin herhangi bir ödeme yapmadığı belirlendi. Barkodunda kesik olduğu görüldü.

Mağaza yetkilileri durumu polise bildirdi. Gelen polislerin kimlik sorduğu A.S., polis kimliğini çıkarınca büyük şaşkınlık yaşandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde Güven Timleri'nde çalıştığı öğrenilen polis memuru, hırsızlık suçlamasını kabul etmedi. Mağaza yetkililerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan polis memuru, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

(DHA)

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Ankara AVM hırsızlık

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