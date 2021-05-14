AVM'ler açılacak mı? 17 Mayıs'tan sonra AVM'ler çalışıyor mu?

Tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşme sürecinde AVM’lerin ne zaman açılacağı merakla bekleniyor. Hem işletmeciler hem de müşteriler Kabine toplantısından çıkacak kararları beklerken, normalleşme sürecinde 17 Mayıs’tan sonra ilk açılacak işletmelerin arasında AVM’lerin olacağı konuşuluyor. AVM'LER 17 MAYIS'TAN SONRA AÇILACAK MI? Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulamaya alınan tam kapanmanın süresi 17 Mayıs Pazartesi günü son buluyor. İşletme sahiplerinin maddi olarak yıprandığı bu süreçte, müşteriler de AVM’lerin açılmasını heyecanla bekliyor. Ancak 17 Mayıs’tan sonra AVM’lerin çalışıp çalışmayacağına ilişkin henüz kesin bir bilgi mevcut değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı bayram mesajında önümüzdeki günlerde kontrollü normalleşme sürecine geçileceğini açıklamıştı. Bu yeni döneme ilişkin kararların ise Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşıldığı takdirde AVM’lerin kademeli olarak açılacağı beklentisi mevcut. KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye gündemi ve koronavirüs önlemlerine ilişkin önemli kararların alındığı Kabine toplantıları genellikle 15 günde bir toplanıyor. Tam kapanma kararının alındığı son Kabine toplantısı ise 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmişti. Bu çerçeveden bakıldığında kontrollü normalleşme kararlarının alınacağı yeni Kabine toplantısının 17 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor. TAM KAPANMA GENELGESİ Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır. 1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir.