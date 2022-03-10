AVM'ler kaçta kapanacak? AVM'ler bugün açık mı kapalı mı? AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM'ler akşam kaça kadar açık?

AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri kapanacak mı sorularına günün en çok sorulan soruları arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için günlerdir yaptığı Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası, kent genelinde etkisini göstermeye başladı. 4 gün sürmesi beklenen fırtına nedeniyle yurt ve kent genelinde önlemler alındı. Vatandaşlar, AVM'lerin kaçta kapanacağını araştırmaya başladı.

AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, AVM'lerin bir sonraki duyuruya kadar çalışma saatlerinde oynama yapıldı. Alışveriş merkezleri 18:00'da kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde resmi ve özel kurumlarda eğitime 14 Mart tarihine kadar ara verildi. Kamu personeli 10 ile 11 Mart tarihlerinde idari izinli sayıldı. Tüm otogarlardan şehirler arası otobüslerin çıkışları durduruldu. Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul'a seyahat eden kamyon ve tırların şehre girişleri yasaklandı. AVM'lerin bir sonraki duyuruya kadar çalışma saatleri güncellendi. Motokurye, motor ve scooterların trafiğe çıkışları yasaklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI MI?

İstanbul Valiliği'nin karla mücadele kapsamında aldığı önlemler şöyle: