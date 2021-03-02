AVM'ler saat kaçta açılıyor kapanıyor? AVM’ler hangi illerde açık?

Koronavirüs tedbirleri alınmaya başladığı zaman, daha salgının erken dönemlerinde alış veriş merkezlerinin günlük çalışma saatleri belirlenmişti. İçişleri Bakanlığı’nın yönergesinde belirlenen saatler ve kapasitelere göre AVM’ler işlemeye devam etti. Hafta içi belirlenen saatler çerçevesinde AVM’ler açık, hafta sonu ise sokağa çıkma yasağı uygulandığı için AVM’ler kapalı durumda. Peki kabine toplantısı sonrasında AVM’ler saat kaçta açılıyor kapanıyor? Sorusunun cevabı değişti mi? AVM’ler hangi illerde açık?

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan koronavirüs genelgesi içerisinde AVM’lerin çalışma saatleri hafta içi sabah 10.00 akşam 20.00 arası olarak belirlendi. Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında AVM’lerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ KAÇTA AÇILIP KAPANIYOR?

Yeni normalleşme düzeni için yapılan kabine toplantısı içerisinde AVM’lerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olmadı. Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile berberler, marketler, kuaförler, güzellik salonları ve alış veriş merkezleri sadece hafta içi sabah 10.00 ile akşam 20.00 arasında hizmet verebiliyor. AVM içerisinde kafe, restoran, lokanta gibi oturulup yemek yenilen yerlerde sadece paket servisi veriliyor.

AVM GİRİŞİNDE HES KODU ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile AVM girişinde HES kodu uygulaması zorunlu hale geldi. Genelge içerisinde her AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararı ile belirleneceği ve AVM içerisinde bulunan/çalışan herkes için HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu yer aldı.



