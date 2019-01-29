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Avokado kalp dostu

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 22:07 | Son Güncelleme

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op.

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, her yıl kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 18 milyondan fazla insan hayatını kaybettiğini belirterek, "Kalp sağlığını korumak için günde 1 avokado tüketmek çok faydalı" dedi.
Dr. Rodoplu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2030 yılında kalp rahatsızlıkları sebebi ile her yıl hayatını kaybedecek olanların sayısının 23 milyona ulaşacağı söyledi. Kalp sağlığını korumanın önemine değinen Dr. Rodoplu, bunun için kolesterol düşmanı Orta ve Güney Amerika’da yetişen avokadoya dikkat çekti. Günde 1 avokado tüketmenin kalp hastalıklarından korunmada önemli faydası olacağını belirten Dr. Rodoplu; "Orta ve Güney Amerika’da yetişen avokado; diğer bütün meyvelerin aksine ağırlıklı olarak şeker değil, sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeriyor. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, avokado yiyen bir grubun kan değerleri, yemeyen gruptakilerle kıyaslandı. Avokado yiyenlerin toplam kolesterol seviyesi düştü, trigliserit seviyesi yüzde 20 azaldı, kötü (LDL) kolesterol seviyesi yüzde 22 azalırken, iyi (HDL) kolesterol seviyesi ise yüzde 11 arttı. Avokado kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar ve sağlık için iyi olan mono doymamış yağlar ve bol miktarda E vitamini içerir. Bu yağlar kolesterol seviyesini düşürür, atardamarları korur ve kan damarlarını açmaya yardım ederek kan akışının daha sağlıklı olmasını sağlar. Fakat diyet yapan birçok insan yüksek kalori seviyesinden (1 meyvede 227 kalori) ötürü bu meyveyi yememektedir."
"Kanser hücreleriyle savaşan, kalbi destekleyen, yaşlanmayı engelleyen avokado"
Dr. Rodoplu, sözlerine, avokadonun kalp harici diğer faydalarından bahsederek, "Kanser hücreleriyle savaşan, kalbi destekleyen, yaşlanmayı engelleyen avokado aynı zamanda bel çevresindeki yağların da düşmanıdır. Avokado, zeytinyağında bulunan sağlıklı yağ asidi olan oleik asit açısından zengindir fakat karbonhidrat ve protein de içerir. Diyet lifi, folik asit, B1 vitaminleri; potasyum, sodyum, magnezyum, fosfor ve kükürdün de iyi kaynaklarından biridir. Her gün 1 adet avokado yiyin; tadını sevmiyorsanız mayonez yerine kullanabilir, zeytinyağı, limon ve sarımsaklı sosla salatasını yapabilir veya tostun içerisine peynir yerine koyarak tüketebilirsiniz. Bu, bir ay içerisinde trigliserit oranınızı yüzde 15 oranında düşürecektir" dedi.

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