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Avokadonun çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Bir damlası altın değerindeymiş

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.02.2025 14:43
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Son zamanların popüler meyvesi avokado sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kendisi faydalı olan avokadonun yağı çok daha faydalıymış. Yediğiniz avokadoların çekirdeğini çöpe atmak yerine damlası altın değerinde olan avokado çekirdeği yağı yapabilirsiniz.

Avokadonun çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Bir damlası altın değerindeymiş

Faydaları saymakla bitmeyen avokado çekirdeği yapımı için avokado çekirdeklerini biriktirebilirsiniz. Daha sonra biriktirdiğiniz çekirdeklerin kabuklarını soyup rendeleme işlemi yapın. Rendelediğiniz avokado çekirdeklerini cam kavanoza doldurun. Doğal zeytinyağını üzerini kapatacak şekilde doldurun ve ağzını kapatın. Kavanozu karanlık bir yerde bir hafta bekletin.

Avokado çekirdeği yağı, zengin besin içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekiyor.

CİLDE FAYDALARI

cilt2

Cildi derinlemesine nemlendirir ve esnekliğini artırır.

E vitamini ve diğer antioksidanlar içerir, bu da cildi serbest radikallere karşı korur.

İnce çizgilerin görünümünü azaltır ve yara izlerinin iyileşmesine yardımcı olur.

SAÇA FAYDALARI

saç bakım

Kuru ve yıpranmış saçları besler ve nemlendirir.

Saç derisini yatıştırır, kepek karşıtıdır.

Saç köklerini güçlendirir ve dökülmeyi azaltır.

AĞRI AZALTICI

KAS EKLEM DİZ

Masaj yağı olarak kullanıldığında kas ağrılarını hafifletebilir ve ağrı kesici etkisi yapar.

Anti-enflamatuvar özelliklere sahiptir. İltihap giderir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Vitamin ve mineral deposudur. E, K vitaminleri ve potasyum içeriğiyle bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

SiNDİRİM SİSTEMİ

Bağırsak sağlığı için de faydalıdır. Lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini düzenler.

KULLANIM ŞEKLİ

1. Cilt

Birkaç damla avokado çekirdeği yağını doğrudan cildinize uygulayın ve nazikçe masaj yapın. Gece bakım rutininizin bir parçası olarak kullanabilirsiniz.

2. Saç

Saç diplerinize yağı uygulayın, 15-30 dakika bekletin ve ardından şampuanla yıkayın. Haftada 1-2 kez bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.

3. Masaj yağı

Avokado çekirdeği yağını birkaç damla başka bir taşıyıcı yağ (ör. badem yağı) ile karıştırarak masaj yağı olarak kullanabilirsiniz.

4. Yemeklerde kullanım (Soğuk sıkım olanlar)

Salatalara ekleyebilir veya soğuk yemeklerde kullanabilirsiniz. Ancak ısıya maruz bırakmamak önemlidir.

5. Maskelerde

Kil veya aloe vera gibi doğal malzemelerle karıştırarak cilt ya da saç maskesi olarak kullanabilirsiniz.

Not: Herhangi bir alerjik reaksiyon riskine karşı kullanmadan önce küçük bir bölgede test yapmanız önerilir.

Anahtar Kelimeler:
Avokado
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