HABER
  4. Avrupa Birliği'nden AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına ilişkin açıklama:

Avrupa Birliği'nden AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına ilişkin açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

"Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin, "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin, özgür ve çoğulcu basın ortamına önem verdiğini vurguladı.

AB'nin meseleyi takip ettiğini aktaran Stano, bütün dünyada tüm profesyonel gazetecilerin engelsiz bir şekilde çalışabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Stano, "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli." ifadelerini kullandı.

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

AA'nın 4 çalışanının gözaltına alınması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktıKopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı
Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklamaEskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa AB gözaltı mısır

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İBB Meclisi'nde fayton kararı!

İBB Meclisi'nde fayton kararı!

AB'den Anadolu Ajansı açıklaması!

AB'den Anadolu Ajansı açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz hediye!

Bahçeli'den sürpriz hediye!

Ankara’da gasp çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara’da gasp çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Denizli'de minik Seda'ya acı veda! Tabutunun üzerine pembe gelinlik serildi

Tabutunun üzerine pembe gelinlik serildi! Acı veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.