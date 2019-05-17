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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:46 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 değer kaybederek 381,51 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 azalarak 7.348,62 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,58 düşerek 12.238,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederek 5.438,23 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 21.105,28 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,04'lük düşüşle 1,1166 seviyesinde bulunuyor.

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