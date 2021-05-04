Avrupa'da bir ilk: Ev 3 boyutlu yazıcıyla inşa edildi

Avrupa'da ilk kez üç boyutlu yazıcıyla üretilen ev Eindhoven Teknik Üniversitesi, Eindhoven Belediyesi ve İnşaat firmalarının ortaklaşa geliştirdikleri proje kapsamında inşa edildi.

Evin ilk sakinleri Amsterdam'da yaşayan emekli çift Elize Lutz ve Harrie Dekkers oldu. Evde ilk günlerini geçiren çift kısmen kullanmaya başladıkları eve ağustos ayı itibariyle yerleşeceklerini belirtti.

AA muhabirine konuşan çift evde fark edilen ilk detayın ses yalıtımı olduğunu vurguladı.

Lutz, ev için "Çok güzel" ifadesini kullanan Lutz, "Ses ve ısı yalıtımı çok iyi" olduğunu söyledi. Eşi Dekkers ise evin tıpkı bir sığınak gibi güvende hissettirdiğini belirti.

YÜZDE 30 DAHA AZ MALZEME İLE İNŞA EDİLDİ

Eindhoven Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Theo Salet, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen evin yüzde 30 daha az malzeme ile yapıldığını aktardı.

Eindhoven'daki bir fabrikada imal edilen 94 metrekarelik evin duvarlarının yazdırılması yaklaşık 120 saat sürdü.

Fabrikada yazdırılan ev daha sonra kamyonetle taşınarak Bosrijk bölgesindeki Beatrix kanalının kıyısına getirildi. Burada çatı ve pencerelerinin takıldı.