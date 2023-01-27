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Avrupa'da yeni kriz! Rusya, Letonya Büyükelçisi Riekstins'e 2 hafta süre tanıdı

27.01.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna savaşı nedeniyle Baltık ülkeleriyle sık sık sorunlar yaşayan Moskova yönetimi bu kez de Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi. Büyükelçi Maris Riekstins'e Rusya'yı 2 hafta içinde terk etmesi talebi iletildi.

Avrupa'da yeni kriz! Rusya, Letonya Büyükelçisi Riekstins'e 2 hafta süre tanıdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya'nın Moskova Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi talebini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Letonya’nın, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldığı anımsatıldı.

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Letonya’nın bu kararı diğer Baltık ülkeleriyle "dayanışma" gerekçesiyle aldığı ve bu gerekçenin de Rusya tarafından kabul edilmediği vurgulanan açıklamada, söz konusu dayanışmanın Rusya’ya karşı ve ABD’nin yönlendirdiği düşmanca adımlar atma anlamına geldiği belirtildi.

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Açıklamada, mevcut durumun tüm sorumluluğunun Letonya hükümetine ait olduğuna işaret edilerek, "Letonya'nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstins’e Rusya’yı 2 hafta içinde terk etmesi talebi iletildi. Letonyalı yetkililerin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmeye yönelik kışkırtıcı hamlelerinin sonuçları olacaktır.” ifadelerine yer verildi. (AA)

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Letonya Rusya

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