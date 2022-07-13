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Avrupa'dan dikkat çeken terör raporu: PKK, para toplama faaliyetlerini sürdürüyor

13.07.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün her yıl yayımladığı "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2022 Raporu"nda, PKK'nın Avrupa'dan topladığı yardımlarla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan raporda, PKK'nın kara para aklama, uyuşturucu, haraç ve zorla para alma gibi suçları işlediğine dikkat çekildi.

Avrupa'dan dikkat çeken terör raporu: PKK, para toplama faaliyetlerini sürdürüyor

Raporda, PKK'nin Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerinin, merkezi Belçika'da olan Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) isimli çatı kurumca koordine edildiği aktarıldı. Kovid-19'a rağmen PKK'nın Avrupa genelindeki propaganda, protesto, üye ve para toplama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen raporda üyelik aidatı, yayımların satılması, özel etkinlik ve kampanyalarla Avrupa ülkelerinden örgüte para toplandığı ifade edildi.

Raporda, PKK'nın kara para aklama, uyuşturucu, haraç ve zorla para alma gibi suçları işlediğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca Aralık 2021'de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü basmaya çalışan 44 PKK'lı göstericinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

AVRUPA MAHKEMELERİNDEN PKK'LILARA CEZA

Raporda, PKK'nın faaliyetlerini finanse etmek için, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde aktif olarak para topladığı bildirildi.

Ocak 2020'deki Belçika Yargıtayı'nın kararı nedeniyle Belçika'da PKK üyeleri hakkında mahkumiyet kararı verilmediği aktarılan raporda, diğer Avrupa ülkelerinde PKK üyeleri aleyhine mahkumiyete hükmedildiğine değinildi.

Ocak 2021'de Macaristan Mahkemesi tarafından Türk vatandaşı bir PKK mensubuna 2 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Raporda etnik ayrımcı terör faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle tamamı Türk Vatandaşı 5 PKK üyesine Almanya'daki Stuttgart mahkemesi tarafından hapis cezası verildiği belirtildi.

Şubat 2021'de Koblenz şehrindeki Alman mahkemesi tarafından bir PKK üyesine örgüte yardım toplamak ve terörizmin finansmanı gerekçesiyle 2 yıl üç ay hapis cezası verildiği ifade edildi.

Mahkum edilen PKK'lının örgütün Almanya'daki bölge sorumlusu olduğuna ve yıllık yardım toplama faaliyetlerinde aktif görev aldığına dikkati çekildi.

DHKP-C terör örgütünün hücre oluşturma, insan kaçırma ve kurye eylemlerine işaret edilen raporda, örgüt üyesi bir kişinin Almanya'da mahkum edildiği bilgisi paylaşıldı.

AVRUPA'DAN PKK'YA GİDİŞLER SÜRÜYOR

Raporda, sol örgütler başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden birçok kişinin YPG/PKK'ya katılmak için Suriye'nin kuzeyine gittiği belirtildi.

PKK ve YPG'nin kamplarından Avrupa'ya dönenlerin radikal eylemlerde bulunma riski taşıdığı ve Avrupa'nın güvenliği açısından endişe unsuru olduğu hatırlatıldı.

BİREYSEL TERÖR FAALİYETLERİ

Raporda, Avrupa'da aşırı sağcı ve bireysel terör faaliyetlerinin hala en önemli risk unsuru olduğu bildirilerek, 2021'de AB içinde 15 terör saldırısının önlendiği ve bu operasyonlarda 338 kişinin terör şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Özellikle aşırı sağcı grupların Kovid-19 kısıtlamalarını da kullanarak terör propagandasına yönelik fikirlerini daha hızlı ve farklı mecralarda yayabildiklerine değinildi.

Raporda, Europol Direktrü Catherine De Bolle'nin "Ukrayna Rusya Savaşı, Avrupa'daki güvenlik sorunlarına kalıcı etkiler bırakacak. Savaş sebebiyle Avrupa'dan her iki tarafa da katılan gönüllü savaşçılar bulunurken çatışmaların Avrupa'daki radikal eğilimleri artıracağı görülüyor." değerlendirmesine yer verildi. (AA)

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pkk Avrupa Birliği terör örgütü
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