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Avrupa Güreş Şampiyonası

28.03.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler serbest stilde Muhammet Akdeniz ve Münir Recep Aktaş, yarın bronz madalya maçına çıkacak

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda akşam seansında erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Bugün yarı finale yükselen tek güreşçi olan Muhammet Akdeniz, Yunan Georgios Kougıoumtsidis ile yaptığı müsabakayı 15-10 kaybetti.

Muhammet, yarın Letonyalı Alans Amirovs ile bronz madalya maçına çıkacak.

65 kilo çeyrek final maçında Azerbaycanlı Haji Aliyev'e mağlup olan Münir Recep Aktaş, rakibi finale yükseldiği için madalya şansını sürdürdü.

Bu sıklette sporcu sayısı az olduğu için repesaj yapmadan bronz madalya maçına çıkacak Münir Recep, üçüncülük müsabakasında yarın Moldova'dan Maxim Sacultan ile karşılaşacak.

- Selahattin'in madalya şansı devam ediyor

70 kiloda Ermeni Armen Andreasyan'a yenilen Selahattin Kılıçsallayan, rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde etti.

Selahattin, bronz madalya maçı hakkı kazanmak için repesajda Alman Kevin Christopher Henkel ile karşı karşıya gelecek.

57 kiloda mücadele eden Muhammet Karavuş ve 97 kiloda güreşen Burak Şahin ise şampiyonaya veda etti.

- Taha Akgül mindere çıkıyor

Şampiyonada yarın serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

125 kiloda mücadele eden olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Johannes Ludescher (Avusturya)-Magomedgadzhi Nurasulov (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Türkiye'yi 61 kiloda Süleyman Atlı, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda da Feyzullah Aktürk temsil edecek.

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