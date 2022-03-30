BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit finale kaldı.

Başkent Budapeşte'de devam eden şampiyonada kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

76 kiloda olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını tuşla kazanarak finale yükseldi. Kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Yasemin, altın madalya maçında Estonyalı Epp Maee ile karşı karşıya gelecek.

50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz da Rumen Emilia Alina Vuc karşısında minderden 8-5 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Avrupa şampiyonalarında büyüklerde ilk kez finale yükselen Evin, altın madalya mücadelesinde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşılaşacak.

55 kilo yarı finalinde Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e tuşla yenilen Bedia Gün, İsveçli Nova Ilona Bergman ile bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Milli güreşçilerden Elif Yanık (59 kilo) ve Aslı Demir (68 kilo) ise organizasyona veda etti.

Kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda madalya müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.

