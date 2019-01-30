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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na Büyükelçi Paçacı atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 2019 yılı Dönem Başkanlığını üstlenen Slovakya, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı’yı atandığını belirtti.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 2019 yılı Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Slovakya, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı’yı atamıştır.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 2019 yılı Dönem Başkanlığını üstlenen Slovakya, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı’yı atandığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 2019 yılı Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Slovakya, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı’yı atamıştır. Büyükelçi Paçacı, bu görevi üç dönem sürdüren Doç. Dr. Bülent Şenay’dan devralacaktır” denildi.
Açıklamada, “57 katılımcı devlet ile dünyanın en büyük bölgesel güvenlik kuruluşu olan AGİT’in, siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani boyutlarındaki faaliyetlerine ülkemiz etkin biçimde katkı sağlamaktadır. Bölgesel istikrarsızlık, düzensiz göç akımları ve artan terör tehditleri gibi günümüz sınamaları bağlamında artış gösteren hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi eğilimlerin önlenmesi bakımından AGİT dahil tüm uluslararası kuruluşların çalışmalarının desteklenmesi Türkiye bakımından önem arz etmektedir” ifadesine yer verdi.
Açıklamada, “Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çabalarımız çerçevesinde AGİT Dönem Başkanlığının söz konusu ataması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır” denildi.

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