Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdiler

İnegöl Belediyesi’nin Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyladüzenlediği bisikletle şehir turu ilgi gördü.

Pazartesi günü sabah sporuyla başlayan Avrupa Hareketlilik Haftası bisiklet turuyla devam etti. “Cesaretini Pedalına Göster” sloganıyla düzenlenen bisikletle şehir turuna vatandaşların ilgisi büyük oldu. Belediye Başkanı Alper Taban da yardımcılarıyla birlikte bisikletlerine binip tura katıldı. Bisiklet turu öncesi açıklamalarda bulunan Alper Taban, “Bugün belediye binamız önünden başlayarak güzel bir faaliyet gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi 16-22 Eylül arası Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kutlanıyor. Hafta boyunca devam edecek faaliyetlerimiz var. Hareket etmemiz lâzım. Sağlık açısından olsun, şehir hayatında araç kullanımını azaltarak harekete geçtiğimizde şehir trafiğine de katkımız olacak. Bisikletin insan hayatındaki önemini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Şehrimiz de bisiklet kullanımına çok uygun bir alanda. Bu şehirde 1940 yılında bisiklet ehliyeti verilmiş. O tarihte dahi bisiklet yaygınmış. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak kalıcı çözümler ve arabasız gün olarak 3 ayrı kategoride faaliyetler düzenledik. Bugün de arkadaşlarımızla oluşturulan güzergâhta bisiklet turumuz olacak. Bizlere destek veren bütün bisiklet severlere teşekkür ediyorum” dedi.



