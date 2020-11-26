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Avrupa hayali darp ile bitti

26.11.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’den Bulgaristan’a geçen 7 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etiller.Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi Malkoçlar köyünde 7 yetişkin Afganistan Uyruklu şahsın BOTAŞ Ana Ölçüm İstasyonu nizamiyesine gelerek yardım talebinde bulunması üzerine jandarma ekiplerine haber verildi.

Kırklareli’den Bulgaristan’a geçen 7 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etiller.
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi Malkoçlar köyünde 7 yetişkin Afganistan Uyruklu şahsın BOTAŞ Ana Ölçüm İstasyonu nizamiyesine gelerek yardım talebinde bulunması üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen jandarma ekiplerince Afgan Göçmenlerin alınan ifadelerinde 6 ay önce Van üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıklarını, İstanbul’a gelerek 6 ay kadar çalıştıktan sonra markasını ve modelini bilmedikleri araç ile sınıra yakın konumunu bilmedikleri bir alana bırakıldıklarını belirttiler.

Bulgar polisi darp etti iddiası
Daha sonra yasadışı yollarla Bulgaristan’a geçtiklerini ifade eden göçmenler, belli bir süre sonra Bulgaristan Polisine yakalanarak darp edildikleri ve üzerlerindeki değerli eşyaları alınarak, Türkiye tarafına geri atıldıklarını ifade ettiler. Yabancı uyruklu şahıslar hakkında 6458 sayılı Kanunun 102/1 maddesi gereği kişi başı 4 bin 350 TL olmak üzere toplam 30 bin 450 TL idari yaptırım uygulandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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